به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رییس‌مجلس‌شورای‌اسلامی در پیامی ارتحال آیت الله العظمی فیاض از مراجع تقلید و علمای عراق و افغانستان را تسلیت گفت و تصریح کرد: بی‌تردید، فقدان آن مرجع وارسته ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، مقلدان، شاگردان آن فقیه فقید و عموم مسلمانان است.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شئ

رحلت فقیه عالی‌قدر و مرجع بزرگ جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض(رحمت الله الواسعه علیه)، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب شد.

آن عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در سنگر علم و تربیت شاگردان مکتب اسلام سپری کرد و با حضور مؤثر در حوزه علمیه نجف اشرف، سهمی ماندگار در پاسداری از میراث علمی و معنوی مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام ایفا نمود. ایشان همواره از چهره‌های مؤثر در تقویت وحدت و همبستگی اسلامی، حفظ آرامش جوامع اسلامی و صیانت از جایگاه وحدت‌بخش مرجعیت در جهان اسلام به شمار می‌رفت.

بی‌تردید، فقدان آن مرجع وارسته ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه، مقلدان، شاگردان آن فقیه فقید و عموم مسلمانان است. آثار علمی، منش اخلاقی و رویکرد حکیمانه ایشان در دعوت به همدلی و حفظ انسجام امت اسلامی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب ضایعه درگذشت ایشان را به محضر مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مردم شریف عراق و افغانستان و همه شیعیان و علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی