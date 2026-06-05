به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریک، در اظهاراتی در کاخ سفید مدعی شد که ایالات متحده برای دسترسی به اورانیوم غنیشده، نیازی به توافق با ایران ندارد و میتواند در صورت تمایل به آن دست یابد.
وی در گفتوگو با خبرنگاران، توانایی ایران برای جلوگیری از چنین اقدامی را کماهمیت جلوه داد و مدعی شد: «اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، فکر نمیکنم بتوانند ما را متوقف کنند.»
ترامپ در عین حال گفت: «نیازی به چنین اقدامی نیست» و مدعی شد: اورانیوم غنیشده «دفن شده است»؛ ادعایی که به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی تأسیسات هستهای ایران اشاره دارد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: واشنگتن سایتهای هستهای ایران را از طریق فضا رصد میکند و هشدار داد که هرگونه تلاش برای نزدیک شدن به این مراکز میتواند با واکنش مواجه شود؛ اظهاراتی که از احتمال تهدیدهای جدید علیه ایران حکایت دارد.
ترامپ در ادامه گفت که اعزام نیروهای ویژه برای انتقال مواد هستهای از ایران مورد بررسی قرار گرفته بود، اما به گفته او این اقدام به دلیل نیاز به حضور طولانی نیروهای آمریکایی در منطقه عملی نشد.
وی بار دیگر با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران گفت: آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد و مدعی شد دولت این کشور در قبال پرونده هستهای ایران «عملکرد خوبی» داشته است.
ترامپ همچنین اظهار داشت که آمریکا چه از طریق مذاکره و چه از راههای دیگر، در نهایت در تقابل با ایران پیروز خواهد شد.
او در عین حال گفت: قصد دیدار با رهبر انقلاب اسلامی ایران را ندارد، اما در صورت دستیابی به توافق، چنین دیداری ممکن است.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: یکی از نتایج مهم هر توافق احتمالی با ایران میتواند بازگشایی فوری تنگه هرمز باشد.
ترامپ درباره احتمال درگیری نظامی مجدد نیز گفت: در صورتی که نیروهای آمریکایی کشته شوند، این موضوع میتواند بهانهای برای آغاز دوباره عملیات نظامی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات لبنان گفت: این موضوع تا حدی متفاوت است، اما به ایران مرتبط است و مدعی شد که حزبالله درباره توقف جنگ با واشنگتن تماس گرفته است.
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