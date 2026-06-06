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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

واکنش حماس به جنایت جدید اشغالگران در غزه

واکنش حماس به جنایت جدید اشغالگران در غزه

سخنگوی حماس اعلام کرد: جنایت حمله به چادر آوارگان در غزه، تشدید جنایتکارانه‌ای از سوی اشغالگران با هدف تخریب مسیر آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس، در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در شهر غزه تاکید کرد: رژیم اشغالگر و جنایتکار، عصر امروز شنبه، در یک جنایت وحشتناک، کودکان و زنان را در داخل چادرهای آوارگان در شهر غزه به خاک و خون کشید.

حازم قاسم گفت: دشمن جنایتکار همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دهد. این جنایات همزمان با آغاز نشست‌ها در قاهره برای بررسی اجرای توافق آتش‌بس صورت می‌گیرد. امری که تاکید می‌کند رژیم اشغالگر در تلاش برای تضعیف و تخریب این توافق است و به تلاش‌های میانجی‌ها و آنچه که شورای صلح نامیده می‌شود، بی‌اعتنایی کامل می‌کند.

سخنگوی جنبش حماس، از کشورهای میانجی و تضمین‌کننده خواست تا از «دایره سکوت در قبال این نقض‌ها» خارج شوند، «موضع‌گیری روشن و صریحی» در این خصوص اعلام کنند و «فشار واقعی و جدی» بر رژیم اشغالگر وارد کنند؛ چرا که به گفته او، «این رژیم طرف مسئول در کارشکنی و ناکامی در اجرای توافق و مسیرهای آن است.

رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز شنبه با نقض مجدد آتش بس و حمله با پهپاد، چادرهای اوارگان فلسطینی در شهر غزه را هدف قرار داد که در اثر آن، ۷ نفر شهید و ۱۵ نفر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 6852122

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