انتقاد شدیداللحن حماس از رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با انتقاد از موضع تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت: جای شگفتی است که حتی یک موضعگیری رسانهای محکوم کننده نیز از سوی این تشکیلات نشنیدهایم و نهادهای مختلف آن هیچ اقدامی انجام ندادهاند.
وی افزود: سفارتخانههای وابسته به تشکیلات خودگردان نیز در جایگاه تماشاگر باقی مانده و برای افشای این جنایات هیچ تحرکی نداشتهاند.
حازم قاسم همچنین تاکید کرد: هیچ تحرک مؤثری از سوی حضور گسترده فلسطینیان در خارج از فلسطین، چه در سطح نهادهای سازمان آزادیبخش، چه گروههای مردمی و چه در محلهای حضور گروههای فلسطینی، برای مقابله با کشتار گسترده و هولناک علیه مردم غزه مشاهده نشده است.
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