لاوروف: کالاس مایه شرمساری اروپا و باعث تمسخر آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، لاوروف در مصاحبه‌ای در چارچوب پروژه «استودیوی بلاگرها در VK Video؛ فضایی برای گفت‌وگوی مستقیم» در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ، به اظهارات کالاس اشاره کرد که گفته بود «روسیه طی صد سال گذشته ۱۹ جنگ به راه انداخته است، اگر کشورهای آفریقایی را مستثنا کنیم».

او در واکنش گفت: «نمی‌دانم چگونه او را تحمل می‌کنند. این موضوع مایه شرمساری و خنده‌آور است.»

وزیر خارجه روسیه در ادامه با اشاره به رفتار سیاستمداران و دیپلمات‌های کنونی غرب گفت: «به نظر می‌رسد اصل "حرف خود را بزن و برو" (و هر زمان خواستی آن را پس بگیر) اکنون به رویکرد غالب تبدیل شده است.»

او ایالات متحده را به عنوان نمونه مطرح کرد و گفت: «همکاران آمریکایی از زبان رئیس‌جمهورشان می‌گویند که در حال دستیابی به توافقی با ایران هستند و در غیر این صورت آن کشور را بمباران خواهند کرد. اما صبح روز بعد می‌گویند توافق انجام خواهد شد ولی به تعویق افتاده است، و با این حال بمباران هم انجام می‌شود.»

لاوروف این وضعیت را «دنیایی غیرعادی برای دیپلماسی و سیاست به معنای گسترده آن» توصیف کرد.

او همچنین اظهار داشت که به باور او «اروپایی‌ها اساساً قادر به پایبندی به توافق‌ها نیستند».

وی افزود: «استونی در کنار برخی کشورهای کوچک دیگر با غرور اعلام می‌کند که خواهیم دید روسیه چگونه به تعهداتش عمل می‌کند و سپس ما نقش میانجی را ایفا خواهیم کرد.»

لاوروف افزود: «آنها بارها چنین نقش میانجی‌گری‌ای را ایفا کرده‌اند، از جمله در موضوع اوکراین.»

مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ از ۳ تا ۶ ژوئن برگزار می‌شود و شعار اصلی آن «گفت‌وگوی عمل‌گرایانه؛ راهی به سوی آینده‌ای باثبات» است. برنامه این مجمع بر شکل‌دهی به الگوی جدیدی از توسعه جهانی در شرایط تحولات اقتصاد جهانی تمرکز دارد.