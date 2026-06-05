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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

مازندران آماده خرید گندم کشاورزان است

مازندران آماده خرید گندم کشاورزان است

بهشهر - سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آغاز برداشت گندم گفت: همه مراکز خرید آماده دریافت محصول از کشاورزان هستند.

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر بر لزوم آمادگی کامل همه مراکز برای دریافت بدون وقفه محصول از کشاورزان تأکید کرد و خواستار رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند برداشت و خرید شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به شروع فصل برداشت گندم در استان، گفت: همه مراکز خرید تضمینی گندم در مازندران موظف هستند بدون هیچ توقفی محصول کشاورزان را دریافت کنند و کشاورزان نباید دغدغه‌ای برای عرضه گندم خود داشته باشند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از کشاورزان خواست با هماهنگی کارشناسان، برداشت اصولی و به‌موقع محصول خود را انجام دهند و تعامل میان جهاد کشاورزی، اداره کل غله و کارخانجات آرد را عامل کلیدی موفقیت طرح خرید تضمینی و حمایت از تولید داخلی در استان دانست.

تیموری‌یانسری در پایان با یادآوری جایگاه راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، مازندران را یکی از استان‌های مؤثر در تأمین ذخایر راهبردی خواند و گفت: حمایت بی‌وقفه از کشاورزان، گامی عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به خارج، احیای روستاها و پایداری اشتغال روستایی است. هر اقدامی که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه را روان‌تر کند، سرمایه‌گذاری برای رونق پایدار بخش کشاورزی و ماندگاری جمعیت در روستاها محسوب می‌شود.

مازندران ۱۶۰ هزار تن گندم سالانه تولید می‌کند.

کد مطلب 6850714

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