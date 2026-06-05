مازندران آماده خرید گندم کشاورزان است

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر بر لزوم آمادگی کامل همه مراکز برای دریافت بدون وقفه محصول از کشاورزان تأکید کرد و خواستار رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند برداشت و خرید شد.

تیموری‌یانسری با اشاره به شروع فصل برداشت گندم در استان، گفت: همه مراکز خرید تضمینی گندم در مازندران موظف هستند بدون هیچ توقفی محصول کشاورزان را دریافت کنند و کشاورزان نباید دغدغه‌ای برای عرضه گندم خود داشته باشند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از کشاورزان خواست با هماهنگی کارشناسان، برداشت اصولی و به‌موقع محصول خود را انجام دهند و تعامل میان جهاد کشاورزی، اداره کل غله و کارخانجات آرد را عامل کلیدی موفقیت طرح خرید تضمینی و حمایت از تولید داخلی در استان دانست.

تیموری‌یانسری در پایان با یادآوری جایگاه راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، مازندران را یکی از استان‌های مؤثر در تأمین ذخایر راهبردی خواند و گفت: حمایت بی‌وقفه از کشاورزان، گامی عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به خارج، احیای روستاها و پایداری اشتغال روستایی است. هر اقدامی که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه را روان‌تر کند، سرمایه‌گذاری برای رونق پایدار بخش کشاورزی و ماندگاری جمعیت در روستاها محسوب می‌شود.

مازندران ۱۶۰ هزار تن گندم سالانه تولید می‌کند.