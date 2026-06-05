دو محموله استارلینک در کمتر از ۱۹ساعت به فضا رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دو موشک فالکون۹ به فاصله چند ساعت از یکدیگر به فضا پرتاب شدند تا خوشه ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس را گسترده تر کنند. این پرواز ها که در ساعت های ۱۵:۴۰ دقیقه به وقت گرینویچ روز چهارشنه و ‍۱۰:۲۶ دقیقه به وقت گرینویچ روز پنچ شنبه انجام شد به ترتیب ۲۴ و ۲۹ ماهواره را به مدار زمین بردند.

نخستین ماموریت از پد پرتابی در مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. ماموریت دوم از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا رفت.

هر دو ماموریت حدود یک ساعت پس از تاب، به طور موفقیت آمیز محموله هایشان را به مدارهای مورد نظر رساندند. همچنین بوستر نخست هر دو موشک به طور کامل بازیافت شدند. بوستری که همراه موشک روز چهارشنبه پرتاب شد برای شانزدهمین بار به فضا سفر می کرد و به سلامت روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد.

بوستر موشک ماموریت دیگر دوازدهمین ماموریت خود را تکمیل کرد و به سلامت روی پهپاد کشتی در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد.

انجام این دو ماموریت تعداد کل ماهواره های استارلینک فعال در مدارزمین را به بیش از۱۰۵۰۰ دستگاه رساند.