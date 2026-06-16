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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تعداد استارلینک به ۱۰۶۶۰ ماهواره در مدار زمین رسید

تعداد استارلینک به ۱۰۶۶۰ ماهواره در مدار زمین رسید

شرکت اسپیس ایکس ۲۴ ماهواره را به مدار زمین فرستاد. این رقم تقریبا با درصد رشد سهام شرکت در نخستین روز عرضه عمومی در بورس یکسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا دیروز در ساعت ۱۵:۳۴ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد. سهام اسپیس ایکس که اکنون با شاخص SPCX در بازار سهام «نزدک» معامله می شود نیز حدود یک ساعت پس از پرتاب، استقرار موفقیت‌آمیز ماهواره را تأیید کرد.

حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر نخست موشک فالکون ۹ روی یک پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این چهاردهمین پرواز بوستر مذکور بود.

این ماهواره ها که به مجموعه «Group۱۷-۵۴» مشهور هستند، تعداد ابزارهای ابر خوشه استارلینک را به ۱۰۶۶۰ عدد رساندند.

این شبکه دسترسی به اینترنت پهنای باند در سراسر جهان، وای فای برای هواپیماهای در حال پرواز و قابلیت direct cell to satellite را برای تهیه کنندگان منتخب سرویس های ارتباطی فراهم می کند.

کد مطلب 6861716
شیوا سعیدی

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