عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در ارتقای نظام سلامت، اظهار کرد: این طرح از اولویت‌های دولت و وزارت بهداشت است و با همراهی مردم، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند تحولی مهم در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد کند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در سطح کشور اجرا می‌شود و شهرستان دره‌شهر در استان ایلام نیز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه دره‌شهر از سال گذشته برای اجرای این طرح آماده‌سازی شده بود، تصریح کرد: از ۲۵ خردادماه، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان به‌صورت کامل اجرایی خواهد شد و بیماران در گام نخست به مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز، از طریق نظام ارجاع به سطوح تخصصی و بیمارستانی هدایت می‌شوند.

قیصوری یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح را توزیع عادلانه خدمات سلامت عنوان کرد و گفت: در این مدل، چهار نوبت ویزیت در سطح یک به‌صورت رایگان ارائه می‌شود، ویزیت سطح دو با پرداخت ۳۰ درصد هزینه، خدمات سرپایی با ۱۵ درصد هزینه و خدمات بستری و جراحی نیز در صورت ارجاع، به‌صورت صددرصد رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از مراجعات غیرضروری بیماران جلوگیری می‌کند، موجب کاهش سردرگمی آنان در مسیر درمان می‌شود و در عین حال، پرونده سلامت الکترونیک شهروندان نیز به‌صورت محرمانه در اختیار پزشک و خود بیمار قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان تأکید کرد: اجرای موفق این طرح می‌تواند گام مهمی در ارتقای عدالت سلامت، مدیریت بهتر منابع درمانی و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات نظام بهداشت و درمان باشد.