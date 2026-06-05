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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

یک روز جابجایی در برنامه امتحانات دانشگاه صنعتی شریف

یک روز جابجایی در برنامه امتحانات دانشگاه صنعتی شریف

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد با توجه به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، برنامه امتحانات پایان نیمسال جاری دچار تغییر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد با توجه به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، برنامه امتحانات پایان نیمسال جاری دچار تغییر شده و تاریخ آغاز امتحانات نیز جابه‌جا شده است.

بر اساس برنامه اولیه، امتحانات پایان نیمسال قرار بود از ۱۸ تا ۳۱ تیرماه برگزار شود. اما با اعلام سازمان سنجش مبنی بر برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه، دانشگاه صنعتی شریف تنها تاریخ امتحانات روز ۱۸ تیر را تغییر داد و آن را به ۱ مرداد منتقل کرد.

طبق این اعلام، سایر امتحانات بدون تغییر در زمان‌بندی قبلی برگزار خواهند شد.

کد مطلب 6850772
زهرا سیفی

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