رضایی: بعثت تازه ملت ایران در امتداد مکتب امام خمینی (ره) است

محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص ۱۴ خردادماه اظهار کرد: پیام حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بار دیگر تأکید بر عظمت ملت ایران و استمرار مکتب امام خمینی (ره) دارد.

مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه امام صادق (ع) افزود: ایشان با اشاره به وصیتنامه امام بزرگوار یادآور می‌شوند که ملت ایران در حال حاضر در بسیاری از ابعاد، حتی از دوران صدر اسلام و دوران بزرگان معصوم نیز جلوتر است. این افتخار، نه صرفاً یک مدح تاریخی، بلکه مسئولیت بزرگی برای همه ما ایجاد می‌کند.

وی گفت: این پیام روشن می‌سازد که «مردم صاحبان اصلی کشور هستند و منشأ قدرت آن». بنابراین، ادارات و نهادهای دولتی وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارکنان، خدمت به مردم را محور فعالیت خود قرار دهند، از سوی دیگر، تکیه بر توانایی‌های داخلی و اعتماد به جوانان، یک پیام عملی است که کارمندان می‌توانند آن را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها منعکس کنند.

رضایی با اشاره به نقش مکتب امام و رهبر فعلی در بسیج عمومی گفت: همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب یادآورشد، مکتب امام خمینی و استمرار آن توسط امام شهیدمان، زمینه‌ساز یک «بعثت تازه» در ملت ایران شده است.

وی تاکید کرد: این بعثت یعنی ایجاد روحیه‌ی ایستادگی، شجاعت، ایمان و اقدام عملی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی. کارمندان و مدیران می‌توانند با تقویت روحیه انقلابی، پیروی از اصول اسلامی و تلاش برای اجرای صحیح سیاست‌ها، سهم خود را در این بعثت ادا کنند.

مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه امام صادق در ادامه با اشاره به روح پیام رهبر حکیم انقلاب بیان کرد: مسئولان، کارمندان و ادارات با توجه به این پیام چند محور را باید توجه کنند. هر تحول صحیح، اگر با همکاری مردم و اراده ملی همراه باشد، ممکن و شدنی است.

وی با تاکید بر پاسداشت ارزش‌ها و مکتب امام بیان کرد: ادارات باید در عمل و سیاستگذاری، آموزه‌های امام خمینی را زنده نگه دارند. حمایت از مظلوم یک وظیفه انسانی، اسلامی و ملی است و در برنامه‌ها و خدمات اجتماعی باید نمود پیدا کند.

رضایی با تاکید بر استقامت در برابر نظام سلطه گفت: پیام صریح است؛ سازمان‌ها و کارمندان باید با روحیه خودباوری و تسلیم‌ناپذیری، مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند.

رضایی پیام امام انقلاب را یک فراخوان عملی دانست و گفت: همه‌ ادارات و کارکنان باید با ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، مشارکت فعال در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف انقلاب داشته باشند.

وی یادآور شد: شعار «ما می‌توانیم» در این پیام به معنای باور به توانمندی ملی، اجرای وظایف با کیفیت و حرکت در مسیر استقلال و عدالت است.