ایران اسلامی امروز نماد مقاومت و اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی افضلی صبح جمعه در آیین اجلاسیه شهدای شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، قیام ۱۵ خرداد، دوران دفاع مقدس و ۱۲۷ شهید والامقام شهرستان، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بر شهدا سلام و درود فرستاده و یاد و نام این عزیزان همواره زینت‌بخش محافل و مجالس است.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره استانی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در تابستان سال ۱۴۰۵، افزود: اجلاسیه‌های شهرستانی مقدمه‌ای برای برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی است و مهم‌ترین پیام شهدا برای نسل امروز، ایستادگی در برابر جبهه باطل، پایبندی به ارزش‌های دینی و تبعیت از ولایت فقیه است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقارن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و عید سعید غدیر خم، تصریح کرد: قیام خونین ۱۵ خرداد نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود و نشان داد ملت ایران در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کند.

افضلی ادامه داد: امام خمینی(ره) با الهام از نهضت عاشورا و مکتب امام حسین(ع)، مسیر مبارزه با طاغوت را ترسیم کردند و شهدای انقلاب اسلامی نیز با لبیک به این پیام، در راه دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی جانفشانی کردند.

وی با تأکید بر برکات فرهنگ غدیر و ولایت فقیه، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران به برکت تمسک به ولایت و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحنه‌های مختلف حضور دارد و این ایستادگی، اقتدار جمهوری اسلامی را در عرصه‌های گوناگون به نمایش گذاشته است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم(ع) با اشاره به وعده الهی «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ»، گفت: نصرت الهی شامل حال ملت‌هایی می‌شود که در مسیر حق و عدالت گام برمی‌دارند و ملت ایران نیز با تکیه بر ایمان، وحدت و ولایت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.