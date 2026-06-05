به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی طالبی در خطبه‌های نماز جمعه دالکی، ضمن گرامیداشت سالروز میلاد امام موسی کاظم (ع)، سالروز مباهله و روز تکریم خانواده و بازنشستگان، به بیان درس‌هایی از تاریخ اسلام و انقلاب پرداخت.

امام جمعه دالکی با اشاره به سالروز دستگیری حضرت امام خمینی (ره) به دست مأموران رژیم ستمشاهی در سال ۱۳۴۲، خاطرنشان کرد: وقتی ایشان را گرفتند، مردم قیام کردند. آن روز نشان داد که رژیم طاغوتی برای پیشبرد کار خود دست به هر جنایتی می‌زند، اما انشالله این رژیم دیگر در این منطقه ادامه حضور نخواهد داشت و نابود خواهد شد.

میثم تمار؛ اسیری که عالم شد

وی در ادامه به شخصیت والای میثم تمار، از یاران خاص امیرالمؤمنین علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین وقتی وارد کوفه شد، میثم را دید، او را خرید و آزاد کرد. میثم از نظر نبوغ فکری فردی بسیار شایسته بود. امیرالمؤمنین می‌نشست و معارف دین و تفسیر قرآن را به او می‌آموخت.

طالبی افزود: ابن‌عباس که خود شاگرد امیرالمؤمنین بود، درباره میثم می‌گوید هر چه می‌خواستم از تفسیر قرآن بپرسم، از او می‌پرسیدم. شباهت میثم با سلمان فارسی در این است که هر دو برده بودند؛ سلمان را پیامبر خرید و آزاد کرد و میثم را امیرالمؤمنین.

خون شهدا؛ آتشفشانی که خاموش نمی‌شود

خطیب جمعه دالکی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: در طول ۴۷ سال انقلاب، سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتیم؛ جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه (رمضان). شهید دکتر احمدی از فرماندهان این نبردها بودند که با دستاوردهای خود دشمن را شکست داد.

وی تصریح کرد: خون شهدا باعث شد یک پدیده در انقلاب اسلامی به وجود بیاید. مردم وارد خیابان‌ها شدند و نقشه‌های دشمنان و ابرقدرت‌ها را خنثی کردند. حضور مردم در میدان، خیابان، مساجد و دریا، همه نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

طالبی تأکید کرد: این جوشش خاموش نخواهد شد. این آتشفشان هرگز خاموش نمی‌شود و انشالله به پیش خواهد رفت تا دشمنان اسلام، خصوصاً آمریکا، انگلیس، منافقان و اسرائیل نابود شوند.

باطل از بین رفتنی است

امام جمعه دالکی در پایان با استناد به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام گفت: حضرت می‌فرماید اگرچه روزگار طولانی شود، باطل از بین رفتنی و خوار و پست است، هرچند اقوام زیادی از آن حمایت کنند. انشالله حق خواهد ماند و این پرچم به دست صاحب اصلی‌اش خواهد رسید.