به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری پیش از خطبههای نماز جمعه ساری، ضمن تبریک ایام عید غدیر و گرامیداشت سالگرد رحلت امام خمینی و شهادت آیت الله خامنهای، غدیر را تجلی ولایت علوی و هدایت نبوی در طول تاریخ توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه رهبری انقلاب اسلامی همواره نشأت گرفته از غدیر و ولایت و امامت بوده است، تصریح کرد: همانطور که امیرالمومنین در غدیر توسط پیامبر با وحی الهی معرفی شد، حضرت امام خمینی نیز در مکتب خود ادامهدهنده راه امامت و ولایت بود. رهبر شهید و مقام معظم رهبری نیز این پرچم را بر دوش کشیدهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران تأکید کرد: غدیر فقط یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منطقی برای اداره انسان و جامعه است؛ منطق حق، شایستگی، عدالت، هدایت و مسئولیت. جامعه امروز که از بیعدالتی، سردرگمی، تبلیغات فریبنده و بحران هویت رنج میبرد، بیش از هر زمان دیگر به بازخوانی فرهنگ غدیر نیاز دارد.
باقری افزود: غدیر یک فرهنگ است و باید سبک زندگی جامعه امروزی ما غدیری، علوی و نبوی شود تا در خانواده، مدرسه، اقتصاد، رسانه، رفتار اجتماعی و حتی انتخاب مسئولین از این مکتب الهام بگیریم. غدیر برای نسلی که در طوفان شبهات قرار دارد، هویتساز است و میتواند به پرسشهای جوانان پاسخ دهد.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی امام خمینی که راز تأثیرگذاری ایشان بود، به شجاعت، نترسی، سادهزیستی، علم و مطالعه، احترام به مردم و خدا محوری به عنوان مهمترین صفات ایشان اشاره کرد و گفت: امام خمینی در برابر ظلم عقبنشینی نکرد و شعار هیهات من الذله را در ایران زنده کرد. سادهزیستی امام یک شعار نبود؛ بعد از رحلت ایشان، رهبر معظم انقلاب فرمودند تمام اثاثیه منزل ایشان یک وانت بار بود.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین با تأکید بر اینکه مردم ایران از غدیر تا امروز یک عهد و مسیر را با رهبری طی کردهاند، خاطرنشان کرد: امروزه مردم ایران اسلامی تجلی نور خدا در جهان هستند و همانطور که غدیر تجلی ولایت بود، آینده تاریخ طبق سنت الهی از آن حق طلبان است و امروز جبهه حق همان نظام جمهوری اسلامی است.
دکتر باقری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن محرم امسال، گفت: در نقطه عطف نبرد تاریخی حق و باطل و در اوج رویارویی جبهه مقاومت با استکبار جهانی، رسالت هیئتهای مذهبی خطیرتر از همیشه است. هیئتها باید به کانون جهاد تبیین، کانون تزریق امید و استقامت و میدانگاه پرورش ارادهها برای مبارزه با طاغوت تبدیل شوند.
وی افزود: هیئتهای مذهبی امروز قلب تپنده جبهه مقاومت و نشاندهنده ایستادگی در برابر کفر هستند. این نه تنها هزینهای ندارد، بلکه سکوی پرشی به سوی افول مستکبران و تحقق ایران قوی محسوب میشود.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران در پایان با تشکر از ستاد برگزاری نماز جمعه ساری، آقایان یونسی، مستشر، نیکخواه و به ویژه آیت الله محمدی لائینی، برای فرج امام زمان علیه السلام دعا کرد و خاطرنشان ساخت: همانطور که رهبر شهید فرمود، ما در برابر آمریکا تسلیم نخواهیم شد و شعار مرگ بر آمریکا همیشه تکرار خواهد شد.
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