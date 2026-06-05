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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

وحدت ملی بر پایه ایمان و وطن، پشتوانه اقتدار کشور است

وحدت ملی بر پایه ایمان و وطن، پشتوانه اقتدار کشور است

کرج-امام جمعه فردیس با اشاره به جایگاه وحدت در شرایط کنونی کشور، گفت: انسجام ملی که بر پایه ایمان به وطن شکل گرفته، از مهم‌ترین عوامل اقتدار همبستگی و پایداری جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه شهرستان فردیس، در خطبه‌های نماز جمعه امروز ۱۵ خرداد، با گرامیداشت عید سعید غدیر، سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، عید غدیر را یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: عظمت این عید بزرگ با نزول آیه اکمال گره خورده و در همان روز، دین اسلام به عنوان دینی کامل معرفی شد.


وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از اختلافات، افزود: وحدت ملی در کشور ما بر دو محور اساسی ایمان و وطن استوار است و این امر از مهم‌ترین عوامل اقتدار و انسجام جامعه به شمار می‌رود.

امام جمعه فردیس با تأکید بر لزوم بصیرت‌افزایی در جامعه تصریح کرد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، اختلاف‌افکنی را دنبال می‌کند، اما آگاهی مردم و تقویت وحدت ملی می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

حجت‌الاسلام محمدی همچنین با اشاره به حضور و ایستادگی ملت ایران در ماه‌های اخیر گفت: استمرار حضور مردم در صحنه، پدیده‌ای تاریخی و اثرگذار بود که معادلات دشمن را برهم زد و نشان داد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی ادامه داد: خستگی و توقف در فرهنگ ملت ایران جایی ندارد و آنچه همواره دشمن را در عرصه‌های مختلف ناکام گذاشته، حضور مردم و ایستادگی آنان در میدان بوده است.

امام جمعه فردیس با بیان اینکه تهدید و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در برابر زورگویی دشمنان کوتاه نمی‌آید و در صورت لزوم، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا اظهار کرد: راهبرد جدید آمریکا برای جبران شکست‌های راهبردی، متکی بر اقدامات نقطه‌ای و کور است تا بتواند بخشی از وجهه از دست‌رفته خود را بازسازی کند، اما این رویکرد نیز ثمری نخواهد داشت.

کد مطلب 6850917

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