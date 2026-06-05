وحدت ملی بر پایه ایمان و وطن، پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدی، امام جمعه شهرستان فردیس، در خطبههای نماز جمعه امروز ۱۵ خرداد، با گرامیداشت عید سعید غدیر، سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، عید غدیر را یکی از مهمترین مقاطع تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: عظمت این عید بزرگ با نزول آیه اکمال گره خورده و در همان روز، دین اسلام به عنوان دینی کامل معرفی شد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از اختلافات، افزود: وحدت ملی در کشور ما بر دو محور اساسی ایمان و وطن استوار است و این امر از مهمترین عوامل اقتدار و انسجام جامعه به شمار میرود.
امام جمعه فردیس با تأکید بر لزوم بصیرتافزایی در جامعه تصریح کرد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، اختلافافکنی را دنبال میکند، اما آگاهی مردم و تقویت وحدت ملی میتواند این توطئهها را خنثی کند.
حجتالاسلام محمدی همچنین با اشاره به حضور و ایستادگی ملت ایران در ماههای اخیر گفت: استمرار حضور مردم در صحنه، پدیدهای تاریخی و اثرگذار بود که معادلات دشمن را برهم زد و نشان داد ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکند.
وی ادامه داد: خستگی و توقف در فرهنگ ملت ایران جایی ندارد و آنچه همواره دشمن را در عرصههای مختلف ناکام گذاشته، حضور مردم و ایستادگی آنان در میدان بوده است.
امام جمعه فردیس با بیان اینکه تهدید و فشار علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجهای نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در برابر زورگویی دشمنان کوتاه نمیآید و در صورت لزوم، پاسخی قاطع و متناسب خواهد داد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا اظهار کرد: راهبرد جدید آمریکا برای جبران شکستهای راهبردی، متکی بر اقدامات نقطهای و کور است تا بتواند بخشی از وجهه از دسترفته خود را بازسازی کند، اما این رویکرد نیز ثمری نخواهد داشت.
نظر شما