وقف سلامت  در دستور کار شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری در نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به دستور کارهای مهم این جلسه، اظهار کرد: از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست به فعال شدن شورای مشاهیر و مفاخر ذیل شورای فرهنگ عمومی برای پاسداشت نام‌آوران استانی بود. در همین راستا، موضوع برگزاری برنامه بزرگداشت دکتر محمد ریاحی چالشتری، واقف خیراندیش حوزه سلامت، در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و مقرر شد با همکاری سایر دستگاهای اجرایی و علمی مرتبط این مهم پیگیری شود.

امیری با بیان اینکه وقف سلامت یکی از مسائل مهم فعالیت‌های نهاد وقف در استان است، یادآور شد: موقوفه سرهنگ دکتر محمد ریاحی با نیت شرعی تامین دارو و درمان رایگان بیماران نیازمند، سالانه موجب معالجه هزاران نفر می‌شود. خوشبختانه با تصمیم قاطع اوقاف استان، مشکلات پیش روی موقوفه در موضوع درآمد و اجرای نیت واقف خیر اندیش مرتفع می‌شود.

وی در پایان از تشکیل دبیرخانه کنگره بزرگداشت این واقف فقید در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد و افزود: جمع‌آوری مستندات با همکاری اوقاف، دانشگاه علوم پزشکی و افراد مطلع آغاز شده است تا ابعاد علمی، خدمات اجتماعی و ارتباطات خاص این پزشک خیر با علمای عصر خود و نیت خیرخواهانه واقف ارجمند تبیین شود.

