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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

شلیک اخطار موشکی - پهپادی ارتش به سمت ناوشکن‌های متجاوز و مزاحم آمریکا

شلیک اخطار موشکی - پهپادی ارتش به سمت ناوشکن‌های متجاوز و مزاحم آمریکا

پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_103 و DDG_87 ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه عملیات مقابله با شرارت ها و مزاحمت های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_103 و DDG_87 ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیاتهای روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6851015
محسن صمیمی

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