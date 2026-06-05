به گزارش خبرگزاری مهر، مردم عراق امروز پیکر آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض را در شهرهای مقدس کاظمین و کربلای معلی با حضور گسترده شخصیتهای دینی، سیاسی و اقشار مختلف مردم تشییع کردند.
در این مراسم باشکوه، هزاران نفر از دوستداران و ارادتمندان این مرجع بزرگ تقلید حضور یافتند تا با یکی از برجستهترین شخصیتهای علمی و فقهی جهان اسلام وداع کنند؛ شخصیتی که میراثی ماندگار از دانش، اجتهاد و تربیت شاگردان برجسته را در حوزه علمیه نجف اشرف از خود بر جای گذاشت.
آیتالله فیاض طی دهههای گذشته از چهرههای تأثیرگذار حوزه علمیه نجف به شمار میرفت و آثار علمی و فقهی وی در میان طلاب و پژوهشگران علوم اسلامی جایگاه ویژهای دارد.
در مراسم تشییع، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق نیز حضور یافت. وی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این مرجع بزرگ، از خدمات علمی و دینی آیتالله فیاض تجلیل کرد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر نخستوزیر عراق، الزیدی با ابراز همدردی با خانواده، شاگردان و علاقهمندان این مرجع فقید، از خداوند متعال خواست ایشان را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و به بازماندگان صبر و شکیبایی عطا فرماید.
آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض امروز پنجشنبه پس از یک دوره بیماری، در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستانهای بغداد دار فانی را وداع گفت.
رحلت این مرجع برجسته، موجی از اندوه را در میان شیعیان و مراکز دینی جهان اسلام برانگیخته و پیامهای تسلیت متعددی از سوی مراجع، علما و شخصیتهای سیاسی و مذهبی صادر شده است.
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