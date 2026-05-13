به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح چهارشنبه در بازدیدی میدانی که با همراهی مدیران کل بازرسی و راهداری استان و همچنین فرماندار روانسر انجام شد، آخرین وضعیت مهندسی و اجرایی قطعه رانشی شاهو در مسیر مواصلاتی منطقه اورامانات را بررسی کرد.

محور ارتباطی کرمانشاه - روانسر - پاوه به عنوان یکی از شریان‌های اصلی و کریدورهای مهم گردشگری در غرب کشور شناخته می‌شود که نقشی کلیدی در جابجایی کالا و مسافر دارد. این مسیر به دلیل جذابیت‌های توریستی خاص منطقه، روزانه شاهد تردد هزاران خودروی سبک و سنگین است که پایداری آن اهمیت راهبردی دارد.

بارش‌های متناوب و سنگین ماه‌های اخیر در ارتفاعات اورامانات، سبب اشباع خاک و وقوع رانش در محدوده شاهو شده است که ناپایداری بخشی از جاده را به همراه داشت. پیش از این نیز چندین نوبت بازدید میدانی و نشست تخصصی برای شناسایی دقیق علل این پدیده زمین‌شناختی و بررسی مخاطرات احتمالی آن در این نقطه برگزار شده بود.

در جریان بازدید امروز، منشأ اصلی رانش در صخره‌های بالادست و نحوه هدایت جریان‌های سطحی در محدوده آبریز مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفت. هم‌اکنون عملیات فنی تحکیم بستر و پایدارسازی این قطعه با نظارت مستقیم مشاورین ذی‌صلاح و بهره‌گیری از تجهیزات سنگین راهداری با جدیت در حال اجرا است.

معاون عمرانی استاندار بر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی کامل این نقطه تأکید کرد و یادآور شد که به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در تردد شهروندان و حفظ سلامت مسافران در شرایط بحرانی، احداث یک مسیر جایگزین نیز پیش‌بینی شده و مراحل اجرایی آن در مجاورت محور اصلی با شتاب در حال پیگیری است.