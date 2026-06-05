https://mehrnews.com/x3cfvd ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6851190 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ میدان داری مردم ارومیه در موج ۹۷ شب های اقتدار ملی ارومیه - مردم انقلابی ارومیه جمعه شب نیز با تجمع حماسی در خیابان حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6851190 کپی شد مطالب مرتبط نود و هفتمین اجتماع مقاومت مردم شهرستان نکا امام جمعه دشتی: ولایت امیرالمؤمنین(ع) محور قوام و دوام اسلام است قرار شبانه شب های مقاومت ملی سلماس به ایستگاه ۹۷ رسید آزادسازی پیادهروهای شیراز از تصرف خودروهای متخلف برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
نظر شما