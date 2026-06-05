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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

میدان داری مردم ارومیه در موج ۹۷ شب های اقتدار ملی

میدان داری مردم ارومیه در موج ۹۷ شب های اقتدار ملی

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه جمعه شب نیز با تجمع حماسی در خیابان حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.

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کد مطلب 6851190

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