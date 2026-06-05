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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

قرار شبانه شب های مقاومت ملی سلماس به ایستگاه ۹۷ رسید

قرار شبانه شب های مقاومت ملی سلماس به ایستگاه ۹۷ رسید

ارومیه- نود و هفتمین تجمع حماسه و حضور شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب برگزار شد.

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کد مطلب 6851195

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