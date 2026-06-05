قرار شبانه شب های مقاومت ملی سلماس به ایستگاه ۹۷ رسید

ارومیه- نود و هفتمین تجمع حماسه و حضور شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب برگزار شد.