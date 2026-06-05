https://mehrnews.com/x3cfvk ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6851195 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ قرار شبانه شب های مقاومت ملی سلماس به ایستگاه ۹۷ رسید ارومیه- نود و هفتمین تجمع حماسه و حضور شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6851195 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردمی در نوشهر میدان داری مردم ارومیه در موج ۹۷ شب های اقتدار ملی نود و هفتمین اجتماع مقاومت مردم شهرستان نکا امام جمعه دشتی: ولایت امیرالمؤمنین(ع) محور قوام و دوام اسلام است برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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