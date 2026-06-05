تصمیمی درباره تغییر ضوابط کنکور اعلام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا در واکنش به ابهام‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده درباره تأثیر قطعی معدل در کنکور امسال اعلام کرد هرگونه تغییر در ضوابط آزمون سراسری تنها از طریق این شورا و مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ستاد تعلیم و تربیت این شورا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سوابق تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوازدهم برای پایه یازدهم از سال گذشته و بر اساس تقویم آموزشی ثبت شده است.

در این اطلاعیه آمده است داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند نیز از سال گذشته از شرایط و زمان‌بندی ایجاد سابقه تحصیلی مطلع شده‌اند و فرصت لازم برای انجام این فرایند در اختیار آنان قرار داشته است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین تأکید کرد بسیاری از داوطلبان و خانواده‌های آنان برنامه‌ریزی تحصیلی خود را بر اساس قوانین و ضوابط موجود انجام داده‌اند و هرگونه تغییر ناگهانی می‌تواند حقوق افرادی را که بر مبنای این مقررات برنامه‌ریزی کرده‌اند، تحت تأثیر قرار دهد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است شرایط ویژه ایجادشده در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی کارشناسی است و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، این موضوع با حضور وزیر آموزش و پرورش و از طریق مجاری رسمی اعلام خواهد شد.

ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین اعلام کرد تغییر در ضوابط آزمون سراسری تنها در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اظهارنظرهای غیررسمی در این زمینه فاقد اعتبار است.

این شورا از داوطلبان خواست اخبار مربوط به کنکور را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های منتشرشده در منابع غیررسمی توجه نکنند.