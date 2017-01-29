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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

مسابقات شنا در قم برگزار می‌شود

مسابقات شنا در قم برگزار می‌شود

قم - رئیس هیئت شنای استان قم گفت: مسابقات شنای دهه مبارک فجر در قم در رده سنی ۱۵ سال و به بالا برگزار می‌شود.

مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان قم در نظر دارد به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  و دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات شنا در رده سنی ۱۵ سال و به بالا برگزار نماید.

وی افزود: این مسابقات در راستای توسعه شنا و جذب نیروهای جوان و جویای نام به رشته مفرح و جذاب شنا برگزار می‌شود هر شناگر می‌تواند در تمامی مواد تعریف شده برای این مسابقات شرکت کند.

رئیس هیئت شنای استان قم گفت: اصل شناسنامه عکس دار یا گواهی عکس دار معتبر، بیمه ورزشی سال ۹۵، ارائه گواهی پزشکی مبنی بر سلامت قلب و ریه در زمان پذیرش مواردی هستند که هر شناگر برای ثبت نام در این مسابقات باید در اختیار داشته باشد.

حسین جمال بیان داشت: این مسابقات در  مواد ۱۰۰ مترکرال سینه، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر قورباغه، ۵۰ مترپروانه و ۱۰۰ متر مختلط انفرادی برگزار می‌شود و هر شناگر می‌تواند در تمامی مواد مسابقات شرکت کند.

وی عنوان کرد: مسابقات بخش مردان روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ۹۵ ساعت ۸ صبح در استخر شهدای فرهنگیان برگزار می‌شود و مسابقات بانوان روز پنج شنبه مورخ ۲۱ بهمن ساعت ۸ صبح به میزبانی استخر شهدای  فرهنگیان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شنای استان قم تصریح کرد: مدرسان نجات غریق قم نیز اخیراً  در اولین دوره مدرسی پارک‌های آبی کشور به میزبانی شهرضا شرکت داشتند و هیئت شنای استان قم با هیئت نجات غریق استان قم به دلیل ماهیت ورزشی آبی، همکاری نزدیک و تنگاتنگی دارند.

کد مطلب 3890527

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