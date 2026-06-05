به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی شامگاه جمعه در اجتماع پرشور شبانه مردم رشت با تبریک و تشکر از حضور بیش از ۹۰ روزه مردم در ۹۰ شهر کشور، به تحلیل «جایگاه ایران در معادلات قدرت بین‌المللی» پرداخت و با اشاره به تلاطم‌های اخیر جهانی از جنگ اوکراین تا تحولات غرب آسیا، ریشه این تنش‌ها را «جابجایی قدرت» دانست و گفت: تا سال ۲۰۰۰ میلادی، هیمنه آمریکا رو به افول گذاشت. برای آینده جهان ۵ فرضیه مطرح است: اول تداوم قدرت آمریکا که به دلیل بحران مقبولیت، معنویت، هویت و مدیریت در داخل این کشور ناممکن است.

وی افزود: دوم چندجانبه‌گرایی با محوریت آمریکا، چین، روسیه، ایران و هند که پس از شکستن استخوان‌های آمریکا، ایران به عنوان چهارمین قدرت جهانی مطرح می‌شود. سوم حاکمیت چین که به دلیل محیط بسته و مشکلات ایدئولوژیک امکان‌پذیر نیست.

حاکمیت یهود یا جهانی شدن اسلام؛ دو جبهه اصلی

رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا با اشاره به فرضیه چهارم گفت: حاکمیت یهود بر منطقه «نیل تا فرات» یکی از سناریوهاست، اما معجزه ملت ایران این نقشه را خنثی کرده است. پنجمین و محتمل‌ترین سناریو، «جهانی شدن اسلام با حاکمیت آخرین ذخیره الهی، حضرت مهدی (عج)» است.

وی افزود: امروز دو جبهه در برابر هم قرار دارند؛ ولایت یهود و ولایت اهل بیت (ع). ملت ایران و نیروهای مسلح، پرچمدار مهدویت اصیل در جهان هستند و به همین دلیل دشمنی آمریکا و اسرائیل با ما بی‌نهایت است.

معجزه ملت ایران پس از شهادت رهبر شهید

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به شبیه‌سازی دشمن برای فروپاشی ایران پس از شهادت رهبر انقلاب تصریح کرد: تصور دشمن این بود که با حذف فرماندهان، کشور فرو می‌پاشد؛ در حالی که یک هفته کشور بدون رهبر، رئیس ستاد کل و فرماندهان سپاه اداره شد و مردم، خود اداره کشور را به دست گرفتند.

وی ادامه داد: ملت ایران سه بار جام طلایی مقاومت را بالای سر برد؛ بار اول با پیروی از امام خمینی (ره)، بار دوم با تداوم انقلاب به دست رهبر شهید، و بار سوم با انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب که مردم با ایستادگی پای ایشان، مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل کوبیدند.

شکست کامل اهداف دشمن در جنگ اخیر

رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی کل قوا اهداف اصلی دشمن را فروپاشی نظام، ایجاد حکومت دست‌نشانده، تجزیه ایران و نابودی هویت تشیع برشمرد و گفت: اهداف فرعی مانند نابودی تأسیسات هسته‌ای و موشکی، توقف صادرات نفت و سلطه بر ایران نیز همگی با شکست مواجه شدند. دشمن در اصفهان همانند طبس با دماغ به خاک مالیده شد و بازگشت.

وی تأکید کرد: نظام ساقط نشد، ایران تجزیه نشد، طرح سرقت اورانیوم ناکام ماند و ضد انقلاب نیز موفق نبود. اما جنگ ما تمام نشده و انتقام سخت همچنان در دستور کار است.

حجت‌الاسلام سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد ایران در برابر شهادت حاج قاسم تنها یک یا دو ضربه بزند و قضیه تمام شود؛ اما ملت ایران ۹۵ شب مقاومت کرد و اگر لازم باشد این مسیر ادامه خواهد یافت. آمریکا اشتباه کرد که ایران را قائم به شخص می‌پنداشت؛ چرا که این ملت، ولایت‌محور است و تحت هیچ شرایطی دست از آرمان‌های خود برنمی‌دارد.