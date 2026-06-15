سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت عمومی و جلب رضایتمندی شهروندان، طرح ارتقای امنیت محله‌محور با اولویت برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، توسط مأموران انتظامی در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴ ناجی‌آباد به مرحله اجرا درآمد.

وی ابراز کرد: مأموران انتظامی در اجرای این طرح موفق شدند سه سارق و یک مالخر را شناسایی و دستگیر کنند که در این رابطه سه فقره سرقت نیز کشف و اموال مسروقه به مال‌باختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: همچنین در جریان اجرای این طرح، ۱۴ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی و چهار نفر خرده‌فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات صورت‌گرفته خاطرنشان کرد: مأموران در این عملیات موفق به کشف دو کیلو و ۱۳۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی آماده عرضه شدند که نقش مؤثری در پیشگیری از توزیع مواد افیونی در سطح شهرستان داشت.

سرهنگ کاکاوند همچنین از توقیف شش دستگاه خودرو و هفت دستگاه موتورسیکلت در این طرح خبر داد و تصریح کرد: برخورد با مجرمان، هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

ویمشارکت مؤثر شهروندان در تأمین امنیت اجتماعی، بر تداوم اجرای طرح‌های امنیت‌محور تأکید کرد و گفت: پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی خود، برای فراهم‌سازی آرامش، امنیت پایدار و افزایش رضایتمندی مردم، اجرای مستمر این‌گونه طرح‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.