وزش باد و گردوخاک در راه خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر روز دوشنبه وزش بادها گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در مناطق یادشده وجود دارد.

وی افزود: فردا روند افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما از روز دوشنبه شاهد روند کاهش دو تا چهار درجه‌ای دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اوایل وقت فردا و همچنین از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه، شمال خلیج فارس مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی فردا افزایش رطوبت در مناطق ساحلی استان مورد انتظار است.

سبزه‌زاری درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته بیان کرد: شوش، ایستگاه کشاورزی اهواز و امیدیه با دمای ۴۴.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و گتوند با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۷ و کمینه دمای ۲۹.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.