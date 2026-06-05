محمد عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آتشسوزی مراتع منطقه «طولکش» شهرستان پلدختر که از ساعت ۱۵:۳۰ عصر امروز جمعه آغاز شده بود پس از گذشت هشت ساعت مهار شد.
وی گفت: برای مهار آتشسوزی جنگلها مراتع این منطقه نیروهای بسیجی منابع طبیعی محیطزیست هلالاحمر دهیاریها و نیروی انتظامی و بخشداران مرکزی و بالاگریوه و نیروهای محلی به محل اعزام شدند اکنون خبر میرسد که با تلاش بیش از هشت ساعت آتش مهار شده، اما نیروها برای اطمینان از خاموششدن آتش در محل حاضر هستند.
فرماندار پلدختر، افزود: عامل این آتشسوزی و همچنین از وسعت، حجم و میزان خسارت وارده از این آتشسوزی اطلاع دقیقی در دست نیست.
عزیزی از تمام دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی که در عملیات اطفای آتشسوزی مشارکت داشتند، قدردانی کرد و خواستار حفظ آمادگی برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی شد.
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