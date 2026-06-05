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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱

نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه

نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه

ساوه- در این ویدئو نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6851266

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