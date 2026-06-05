https://mehrnews.com/x3cfwM ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ کد مطلب 6851266 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه ساوه- در این ویدئو نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6851266 کپی شد مطالب مرتبط نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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