https://mehrnews.com/x3cfx2 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۶ کد مطلب 6851278 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۶ تجمع چرامی ها به نود و هفتمین شب رسید چرام-تجمع چرامی ها در شب های مقاومت به نود و هفتمین شب رسید. دریافت 21 MB کد مطلب 6851278 کپی شد مطالب مرتبط بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد خاکعلی در شب نودوهفتم؛ جلوهای از حضور و همبستگی مردمی گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند پیام همبستگی مردم آزادشهر با لبنان در اجتماع شبانه برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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