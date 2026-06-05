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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴

موج ۹۷ مردم مبعوث شده گناباد

موج ۹۷ مردم مبعوث شده گناباد

مشهد- نود و هفتمین قرار عاشقیِ گنابادی‌ها، رنگ‌وبوی یک حماسه ماندگار دیگر داشت.

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کد مطلب 6851313

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