https://mehrnews.com/x3cfxK ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6851313 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۴ موج ۹۷ مردم مبعوث شده گناباد مشهد- نود و هفتمین قرار عاشقیِ گنابادیها، رنگوبوی یک حماسه ماندگار دیگر داشت. دریافت 11 MB کد مطلب 6851313 کپی شد مطالب مرتبط نود و هفتمین شب حضور در خیابان ها؛نوای محبوب مشهدی ها چیست؟ ۹۷ شب مقاومت مردم تربت حیدریه نود و ششمین شب تجمع در مشهد میدان داری مردم تربت جام در شب نود و هفتم نود و پنجمین اجتماع شبانه مشهدی ها برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید گناباد
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