تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در حرم رضوی انجام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: براساس مصوبه ملی، هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص تشییع و تدفین رهبر شهید از طریق دفتر حفظ و نشر آثار ایشان اعلام می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تصمیم کلی برای برگزاری مراسم تشییع اتخاذ شده است؛ اما زمان و جزئیات دقیق این مراسم صرفاً از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه ملی، هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه باید تنها از طریق این دفتر انجام شود و سایر نهادها از اعلام مستقل جزئیات خودداری کنند.

شمقدری همچنین با اشاره به ملاحظات اجرایی این مراسم گفت: در طراحی برنامه‌ها تلاش شده است آسایش و ایمنی مردم در اولویت قرار گیرد و از ایجاد ازدحام یا بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. مسیرهای در نظر گرفته‌شده برای برگزاری مراسم نیز باید مناسب و قابل تردد باشند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در صورتی که در مسیر نهایی انتخاب‌شده موانعی وجود داشته باشد، شهرداری مشهد مسئول جمع‌آوری موانع و روان‌سازی مسیر خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: مراسم تشییع و تدفین به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تدفین در حرم مطهر رضوی در مشهد انجام خواهد شد.