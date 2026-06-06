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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۷

فعال شدن پدافند هوایی در کویت و بحرین

فعال شدن پدافند هوایی در کویت و بحرین

ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هم‌اکنون در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه ارتش کویت آمده است: صداهای انفجار که ممکن است شنیده شود، ناشی از رهگیری و انهدام اهداف متخاصم توسط سامانه‌های پدافند هوایی است.

همچنین رسانه ها از شنیده شدن آژیرهای هشدار در کویت خبر دادند.

پس از فعال شدن آژیرهای خطر در کویت، آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد؛ اخباری درباره حمله به بحرین نیز گزارش شده است.

وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن بروند و اخبار را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6851326

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