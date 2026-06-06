عراقچی خطاب به عون: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به رئیس جمهور لبنان در شبکه ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.
وی با بیان اینکه اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم، بیان کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!
وزیر خارجه خطاب به رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، مدتها پیش به توافق رسیده بودیم، نوشت: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به رئیس جمهور لبنان در شبکه ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.
کد مطلب 6851369
نظر شما