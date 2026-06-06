احداث ۴ فضای آموزشی استاندارد در مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی با تشریح جزئیات تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقد شده در محل دانشگاه تهران با تأکید بر رویکرد عدالت آموزشی در سیاست‌های نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: هدف اصلی این همکاری صرفاً ساخت‌وساز نیست بلکه ایجاد محیط‌های آموزشی استاندارد، ایمن و اثرگذار برای ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در مناطق محروم است موضوعی که در این تفاهم‌نامه به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: بر اساس این توافق چهار ساختمان آموزشی با مجموع زیربنای بیش از ۳ هزار متر مربع در شهرستان مهرستان احداث و نوسازی خواهد شد که این اقدام می‌تواند بخشی از کمبودهای زیرساختی آموزشی منطقه را به‌صورت هدفمند جبران کند.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای علمی و آموزشی از جمله بنیاد قلم‌چی و مؤسسه مهرگستران نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی همکاری مؤثر میان بخش‌های علمی، مردمی و اجرایی است که می‌تواند سرعت توسعه فضاهای آموزشی را افزایش دهد.

لک‌زایی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست در دانشگاه تهران افزود: حضور در چنین بستر علمی، پیام روشنی دارد توسعه آموزش در سیستان و بلوچستان یک موضوع ملی است و نیازمند هم‌افزایی فراتر از مرزهای استانی و سازمانی است.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مرحله‌ای پیگیری خواهد شد و انتظار می‌رود با تکمیل آن‌ها، شاخص سرانه فضای آموزشی در شهرستان مهرستان به شکل محسوسی بهبود یابد.