وزش باد شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن حیدری از وقوع طوفان گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان و بارش باران در جنوب استان خبر داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بامداد جمعه (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به ۵ هزار متر کاهش داد.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در اثر گردوخاک تا حدود ۵ هزار متر کاهش یافت.

حیدری از فعالیت سامانه‌های همرفتی در جنوب استان خبر داد و گفت: طی شبانه‌روز گذشته در ایستگاه هیدوچ ۱۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در استان تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مهیا است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از گردوخاک و وزش باد شدید، از شهروندان خواست به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

حیدری در پایان بر رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، استحکام‌بخشی سازه‌های موقت، حفاظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات تأکید کرد.