احتمال افزایش نرخ بلیت پروازهای اربعین در سال جاری

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفت گو با خبرنگار مهر درباره قیمت بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ و احتمال افزایش نرخ پروازهای اربعین اظهار کرد: قیمت بلیت پروازهای اربعین امسال نباید افزایش داشته باشد، زیرا افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها در طول سال به‌تدریج اعمال می‌شود.

وی افزود: به‌صورت کلی نیز پیش‌بینی می‌شود نرخ بلیت پروازهای اربعین امسال افزایش قابل توجهی نداشته باشد. البته با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، توان پرداخت هزینه‌های بالا برای بسیاری از متقاضیان وجود ندارد و در چنین شرایطی، سفر هوایی نمی‌تواند در اولویت نخست زائران اربعین قرار گیرد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: با این حال، پیش‌بینی بنده این است که شرکت‌های هواپیمایی در ایام اربعین امسال نیز نرخ بلیت را نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که قیمت بلیت پروازهای اربعین حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان باشد و به طورکلی امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد. البته هم‌اکنون نیز در مسیر ایران - عراق و در صورت وجود مسافر، بلیت‌های رفت و برگشت با نرخ‌هایی کمتر از ۲۵ میلیون تومان عرضه نمی‌شود و عملاً این افزایش قیمت در بازار مشاهده شده است.

رفیعی با اشاره به وضعیت ناوگان هوایی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: شرکت‌های هواپیمایی در این مدت آسیب‌های متعددی متحمل شدند. تعدادی از هواپیماها به‌طور کامل از بین رفتند و حتی اگر تنها ترکش یا آسیبی جزئی به یک هواپیما وارد شده باشد، آن هواپیما باید مجدداً مورد بررسی‌های فنی قرار گیرد و پس از انجام کنترل‌های لازم به ناوگان بازگردد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر، در دوره‌ای که پروازها لغو شده و فعالیت بخش قابل توجهی از ناوگان متوقف بود، هواپیماها به‌عنوان سرمایه ملی زمین‌گیر شدند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل کرده است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که ایرلاین‌ها حداقل بیش از ۲۰ همت زیان متحمل شده باشند. علاوه بر این، هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز افزایش یافته است؛ بنابراین پیش‌بینی من این است که قیمت بلیت پروازهای اربعین امسال کمتر از ۲۵ میلیون تومان نباشد.