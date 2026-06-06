روزنامه عبری: اقدام نتانیاهو در قبال لبنان جنبه تبلیغاتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، اشغال قلعه الشقیف طی روزهای گذشته در جنوب لبنان با هدف برجسته کردن مجدد جنگ شکست خورده در این کشور صورت گرفت.

در این گزارش آمده است، بنیامین نتانیاهو از اشغال این قلعه به صورت مذبوحانه ای برای خلق یک تصویر افتخار آمیز استفاده کرد تا افکار عمومی را در قبال جنگ شکست خورده در مناطق شمالی جهت دهد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، بازگشت به قلعه شقیف که زمانی به نمادی برای یک نسل کامل تبدیل شده بود دیگر لذتی ندارد.

لازم به ذکر است که چندی قبل نتانیاهو با هیاهوی رسانه ای بسیار از اشغال قلعه شقیف در لبنان خبر داده بود؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران صهیونیست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا یک دستاورد میدانی قابل توجه.