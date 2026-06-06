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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

مرحوم آیت الله فیاض در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) پر تلاش بود

مرحوم آیت الله فیاض در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) پر تلاش بود

قم – مرجع تقلید شیعیان در پیام تسلیتی به مناسبت ارتحال آیت الله فیاض، وی را در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) و تالیف آثار سودمند پر تلاش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعیان به مناسبت ارتحال آیت الله فیاض آمده‌است: ضایعه ارتحال فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، آیت‌الله‌العظمی آقای حاج شیخ محمد اسحاق فیاض(قدس سره) را به محضر شریف حضرت ولی عصر امام زمان (عج)، حوزه‌های علمیه و مراجع معظم تقلید، خاصه حوزه عریق نجف اشرف و همچنین عموم شاگردان و علاقه‌مندان و بیت مکرم ایشان و مردم شریف افغانستان تسلیت می‌گوییم.

آن فقیه بزرگوار، در خدمت به مکتب اهل‌بیت (ع) و تألیف آثار سودمند و تربیت شاگردان و خدمات اجتماعی پرتلاش بود. رحمت و رضوان خداوند متعال و حشر با انبیا و اولیای الهی را برای ایشان، و صبر و اجر جزیل را برای جمیع بازماندگان مسألت داریم.

کد مطلب 6851683

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