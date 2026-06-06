مرحوم آیت الله فیاض در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) پر تلاش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعیان به مناسبت ارتحال آیت الله فیاض آمدهاست: ضایعه ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، آیتاللهالعظمی آقای حاج شیخ محمد اسحاق فیاض(قدس سره) را به محضر شریف حضرت ولی عصر امام زمان (عج)، حوزههای علمیه و مراجع معظم تقلید، خاصه حوزه عریق نجف اشرف و همچنین عموم شاگردان و علاقهمندان و بیت مکرم ایشان و مردم شریف افغانستان تسلیت میگوییم.
آن فقیه بزرگوار، در خدمت به مکتب اهلبیت (ع) و تألیف آثار سودمند و تربیت شاگردان و خدمات اجتماعی پرتلاش بود. رحمت و رضوان خداوند متعال و حشر با انبیا و اولیای الهی را برای ایشان، و صبر و اجر جزیل را برای جمیع بازماندگان مسألت داریم.
قم – مرجع تقلید شیعیان در پیام تسلیتی به مناسبت ارتحال آیت الله فیاض، وی را در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) و تالیف آثار سودمند پر تلاش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعیان به مناسبت ارتحال آیت الله فیاض آمدهاست: ضایعه ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، آیتاللهالعظمی آقای حاج شیخ محمد اسحاق فیاض(قدس سره) را به محضر شریف حضرت ولی عصر امام زمان (عج)، حوزههای علمیه و مراجع معظم تقلید، خاصه حوزه عریق نجف اشرف و همچنین عموم شاگردان و علاقهمندان و بیت مکرم ایشان و مردم شریف افغانستان تسلیت میگوییم.
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