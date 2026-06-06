به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، ارژنگ جوادی با اشاره به تجربه بحرانهایی همچون همهگیری کرونا و جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از پایههای اصلی پایداری و تابآوری ملی است و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین غذا میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه کشاورزی و صنایع غذایی داشته باشد.
وی افزود: مأموریت ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، شناسایی گلوگاههای فناورانه و هدایت حمایتها به سمت رفع این چالشهاست. بر همین اساس، تولید پایدار محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج، ذرت، محصولات پروتئینی، مرغ و تخممرغ در اولویت حمایتهای معاونت علمی قرار دارد.
جوادی بهرهگیری از ظرفیتهای مغفول کشور از جمله توسعه کشت در مناطق شور، استفاده از گیاهان مقاوم به تنشهای محیطی، تولید علوفههای کمآببر و گسترش کشاورزی در محیطهای کنترلشده را از برنامههای مهم این ستاد برشمرد و گفت: توسعه قطبهای محلی تولید، فرآوری و توزیع نیز میتواند وابستگی به مسیرهای طولانی حملونقل را کاهش داده و تابآوری زنجیره تأمین را افزایش دهد.
وی تقویت ذخایر راهبردی با استفاده از فناوریهای نوین نگهداری، بستهبندی و کنترل کیفیت را از دیگر اولویتها دانست و افزود: کاهش ضایعات غذایی و بازیافت پسماندهای کشاورزی و غذایی نیز ظرفیت بزرگی برای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات برخی نهادهها محسوب میشود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی با اشاره به دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی نظیر خوراک آبزیان، افزودنیهای خوراک دام، واکسنها و داروهای دامی، اصلاح نژاد، تولید اجداد طیور و بذرهای فناورانه، تصریح کرد: توسعه این فناوریها میتواند وابستگیهای فناورانه کشور را کاهش داده و تابآوری زنجیره تأمین غذا را تقویت کند.
جوادی در پایان تأکید کرد: حمایت از فناوریهای مؤثر در تولید محصولات راهبردی، کاهش وابستگیهای فناورانه و ارتقای بهرهوری زنجیره غذا، مسیر اصلی تقویت امنیت غذایی و افزایش تابآوری کشور در سالهای آینده خواهد بود.
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