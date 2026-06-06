به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تغییر پهنه‌بندی محله عبدل‌آباد با هدف انطباق ضوابط شهرسازی با واقعیت‌های موجود، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌سازی بستر بازآفرینی و نوسازی شهری، این محله را در آستانه تحولی جدید قرار داده است.

مجید دستمرد معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۹ تهران با اشاره به این طرح، گفت: این طرح با هدف انطباق ضوابط طرح تفصیلی با واقعیت‌های موجود، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و فراهم‌سازی بستر نوسازی شهری در یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری جنوب پایتخت، اخیرا به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده است.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی و کالبدی محله عبدل‌آباد اظهار داشت: طی سال‌های اخیر این محله به یکی از قطب‌های مهم تجاری جنوب تهران تبدیل شده است اما در طرح تفصیلی، بخش قابل توجهی از این محدوده همچنان در پهنه‌های مسکونی تعریف شده و این موضوع، تعارض میان عملکرد واقعی محله و ضوابط قانونی شهرسازی را به دنبال داشته، چراکه عموما بافت مسکونی قدیمی به بافت تجاری بازار مبدل شده است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها و تحلیل سفرهای درون‌شهری نشان می‌دهد، خیابان‌های محله عبدل‌آباد بیشترین میزان جذب سفر را به‌ویژه از سوی محلات همجوار، به خود اختصاص داده‌اند، موضوعی که بیانگر تقویت مستمر نقش اقتصادی و خدماتی این محدوده در ساختار شهری جنوب تهران است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۹ با تاکید بر اینکه راهکار مدیریت شهری در این محدوده، محدودسازی فعالیت‌های موجود نیست، تصریح کرد: رویکرد اصلی، ساماندهی، قانونمندسازی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب ضوابط شهرسازی است. بر همین اساس، مجموعه‌ای از ضوابط جدید با هدف رفع تعارض میان وضع موجود و مقررات طرح تفصیلی تدوین شد تا ضمن تثبیت واقع‌بینانه شرایط موجود، زمینه رسمیت‌بخشی به فعالیت‌های جاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات فراهم شود.

دستمرد ادامه داد: با توجه به تحولات گسترده جمعیتی، اقتصادی و کالبدی در محدوده خیابان شهید احسانی و معابر پیرامونی، پیشنهاد تغییر پهنه‌بندی اراضی از پهنه‌های سکونت (R) و مختلط (M) به پهنه‌های فعالیت (S) و مختلط (M) به کمیسیون ماده ۵ ارائه شد که پس از بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه زمینه لازم برای بازآفرینی شهری، ساماندهی کاربری اراضی، ارتقاء زیرساخت‌ها، نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش بهره‌وری اراضی شهری را در این محدوده فراهم خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۹ در تشریح اهداف اصلی این طرح گفت: رفع تعارض میان سکونت و فعالیت‌های اقتصادی، تقویت جایگاه عبدل‌آباد به‌عنوان قطب خدماتی و تجاری جنوب تهران با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD)، فراهم‌سازی بستر نوسازی و تجمیع قطعات ریزدانه و فرسوده، تثبیت و قانونمندسازی فعالیت‌های تجاری موجود و همچنین کاهش تخلفات ساختمانی و پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ از مهم‌ترین اهداف این مصوبه به شمار می‌رود.

به گفته وی، تغییر پهنه‌بندی عبدل‌آباد را می‌توان گامی مؤثر در مسیر تحقق توسعه متوازن شهری، ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهروندان، افزایش درآمدهای پایدار شهری و ساماندهی یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی جنوب پایتخت دانست.