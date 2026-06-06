افتخار زیست شناسی و ژنتیک ایران به یک زن؛ زندگینامه الهه الهی کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمتی از مقدمه این کتاب به قلم محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است:«یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی دکتر الهی، گشاده‌رویی، تواضع عالمانه و رفتار کریمانه ایشان با دانشجویان و اهل علم است. همه کسانی که توفیق همکاری یا شاگردی ایشان را داشته‌اند، به نیکی می‌دانند که چگونه با صبر و حوصله به سخنان دیگران گوش می‌سپردند، جوانان را به تلاش و پژوهش تشویق می‌کردند. او همیشه جوانان را به فضای علمی با اخلاق، آرامش و احترام متقابل ترغیب می‌کردند. این منش انسانی و اخلاق‌مدار، در روزگاری که گاه شتاب و رقابت‌های فرساینده، فضای علمی را از لطافت اخلاقی دور می‌کند، ارزشی دوچندان می‌یابد. کارنامه علمی دکتر الهی نیز به همان اندازه درخشان و شایسته تحسین است. تألیفات، مقالات علمی و پژوهش‌های متعدد ایشان، سهمی ارزشمند در گسترش مرزهای دانش در حوزه تخصصی خود داشته و سالیان متمادی، مورد استفاده دانشجویان، استادان و پژوهشگران قرار گرفته است. آثار علمی ایشان، افزون بر استواری علمی، از دقت روش‌شناختی، نگاه مسئله‌محور و اهتمام به نیازهای علمی جامعه برخوردار است و همین ویژگی‌ها، نوشته‌ها و تحقیقات ایشان را به منابعی معتبر و ماندگار بدل ساخته است.»

گفتنی است: الهه الهی متولد سال ۱۳۲۷ است. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته بیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی به پایان رساند و در سال ۱۳۵۵ موفق به دریافت درجه دکتری علوم زیستی از دانشگاه میشیگان شد. وی در سال ۱۳۶۳ به عضویت هیئت‌علمی دانشگاه تهران درآمد و در سال ۱۳۹۷ از این دانشگاه بازنشسته شد. او در این مدت نقش مؤثری در توسعه آموزش و پژوهش در حوزه ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی ایفا کرد. عضویت در هیئت‌علمی انستیتو پاستور ایران، معاونت پژوهشی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، همکاری با مراکز علمی بین‌المللی همچون دانشگاه ییل، دانشگاه استنفورد و مرکز بین‌المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایتالیا، مشارکت در تألیف و ترجمه آثار علمی، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه نشریات تخصصی معتبر، شرکت مؤثر در برگزاری المپیاد بین‌المللی زیست‌شناسی تهران و تدریس دروس ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی در مقاطع مختلف دانشگاهی از جمله فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی الهه الهی است.

کتاب زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی «الهه الهی» در شمارگان ۲۰۰ نسخه از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است.