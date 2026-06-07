انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران شمال به دلیل عبور احشام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: محور کرج–چالوس و آزادراه تهران_شمال از ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه (۱۸ خردادماه) تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه (۱۹ خردادماه) به‌دلیل عبور احشام و کوچ فصلی عشایر به‌صورت موقت مسدود خواهد بود.

وی با تشریح جزئیات این انسداد افزود: آزادراه تهران–شمال از ابتدای حوزه تهران به‌طور کامل مسدود بوده و امکان تردد در آن وجود ندارد. همچنین در محور قدیم کرج–چالوس، مسیر از میدان امیرکبیر تا محدوده کندوان برای ترددهای محلی و بومی باز است، اما انسداد اصلی از محدوده کندوان اعمال می‌شود. همچنین از سمت مرزن‌آباد به سمت تهران نیز تردد خودروها امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به هدف این محدودیت ترافیکی تصریح کرد: این انسداد موقت با هدف تسهیل در عبور ایمن احشام و جابجایی دامداران در نظر گرفته شده و رانندگان برای سفر به استان مازندران می‌توانند از محورهای جایگزین شامل هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت استفاده کنند.

سردار کرمی‌اسد در ادامه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی دامداران گفت: ضروری است دامداران در این بازه زمانی با رعایت کامل اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات هشداردهنده مانند چراغ و فانوس، شرایط دید کافی را برای سایر کاربران جاده فراهم کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.