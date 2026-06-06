به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش استان کردستان بعدازظهر شنبه با هدف گسترش آموزش‌های مهارتی، ارتقای توانمندی هنرجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک آموزشی در سنندج به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه توسعه آموزش‌های مهارتی و با حضور سید علی علوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و سید فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان منعقد شد.

گامی برای تربیت نیروی انسانی ماهر

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان در آیین امضای این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی را از الزامات تربیت نیروی انسانی متخصص دانست و اظهار کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی دو دستگاه می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌های عملی دانش‌آموزان و افزایش آمادگی آنان برای ورود به بازار کار را فراهم کند.

سید علی علوی با اشاره به ضرورت انطباق آموزش‌ها با نیازهای روز جامعه افزود: استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و به‌روزرسانی استانداردهای مهارتی، نقش مهمی در افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و تأمین نیروی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی استان دارد.

آموزش‌های مهارتی از ارکان مهم نظام آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این نشست، آموزش‌های مهارتی را یکی از ارکان مهم نظام آموزشی دانست و گفت: تقویت مهارت‌آموزی در کنار آموزش‌های نظری، زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند، خلاق و آماده حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

سید فواد حسینی با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی مبتنی بر نیازهای بازار کار، اظهار داشت: توسعه همکاری میان آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های شغلی و هدایت مؤثرتر دانش‌آموزان به رشته‌های مورد نیاز جامعه کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و تقویت ارتباط میان مراکز آموزشی و بخش‌های تولیدی استان شود.