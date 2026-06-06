به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که موضع تند مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانع ازسرگیری گفتگو میان اروپا و روسیه می‌شود.

فرناند کارتایزر، نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا در گفتگو با ریانووستی گفت: موضع تند کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال روسیه و رویکرد بسیار اخلالگرانه برخی از کشورهای عضو، مانع ازسرگیری گفتگوها میان اروپا و روسیه می‌شود.

نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا افزود: بدون تغییر رویکرد برخی از سیاستمداران اروپایی، دستیابی به پیشرفت دیپلماتیک در روابط با مسکو دشوار خواهد بود.

این در حالیست که سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیشتر اعلام کرده بود: اتحادیه اروپا به سرعت در حال مسلح شدن و تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی علیه روسیه است. ناتو عملاً در حال آماده‌سازی برای یک درگیری مسلحانه گسترده در شرق است.