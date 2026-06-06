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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

جنایت جدید اشغالگران در شهر غزه؛ ۲۲ نفر شهید و زخمی شدند+فیلم

جنایت جدید اشغالگران در شهر غزه؛ ۲۲ نفر شهید و زخمی شدند+فیلم

منابع خبری از جنایت جدید رژیم صهیونیستی در شهر غزه و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض روزانه آتش بس، چادرهای آوارگان فلسطینی را در شهر غزه هدف قرار داد که در اثر آن تاکنون شماری شهید و زخمی شده اند.

منابع محلی اعلام کردند که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در منطقه الجوازات در محله الرمال در غرب شهر غزه تاکنون ۷ نفر شهید و بیش از ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی زخمی‌های این حمله به مجتمع پزشکی الشفاء منتقل شده اند.

این حمله در راستای تداوم نقض آتش بس در غزه و بمباران و ویرانی و تخریب مناطق این باریکه انجام می شود.

کد مطلب 6852078

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