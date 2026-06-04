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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

آمار شهدای جنگ علیه غزه به ۷۲۹۵۶ نفر رسید

آمار شهدای جنگ علیه غزه به ۷۲۹۵۶ نفر رسید

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که آمار کلی شهدا از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ساعات گذشته پیکر ۱۱ شهید و ۳۲ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود درباره پیامدهای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۴۷ فلسطینی شهید و ۲ هزار و ۹۳۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین در این مدت پیکر ۷۸۱ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که آمار کلی شهدا از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۳ نفر رسیده است.

کد مطلب 6850057

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