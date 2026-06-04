شهادت ۱۲ فلسطینی دیگر در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اتاقی در ایستگاه اسلیم نزدیک منطقه الشعبیه در شهر غزه، یک شهروند فلسطینی به شهادت رسید و سه تن دیگر زخمی شدند.

همچنین پس از حمله هوایی اشغالگران به ۴ آپارتمان مسکونی در مناطق غربی و جنوبی شهر غزه، طی بامداد پنجشنبه، ۱۰ نفر شهید و تعدادی مجروح شدند.

همچنین در روز پنجشنبه توپخانه اشغالگران مناطق شرقی شهر غزه و شرق خان یونس را هدف قرار داد و شماری از شهروندان فلسطینی در حمله پهپادی اشغالگران صهیونیست به مرکز شهر خان یونس مجروح شدند.

از سوی دیگر «عبدالرحمن شعث» شهروند ۳۴ ساله فلسطینی در اثر جراحات ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه تل الهوی در شهر غزه، به شهادت رسید. با شهادت وی، شمار شهدای غزه طی روز پنجشنبه به ۱۲ نفر افزایش یافت.