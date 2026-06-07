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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

توقیف کامیون حامل کالاهای ۵۰۰ میلیاردی فاقد مجوز در فارس

توقیف کامیون حامل کالاهای ۵۰۰ میلیاردی فاقد مجوز در فارس

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف کامیون و کشف ۱۳ هزار و ۳۶۰ دستگاه کنترل اتوماتیک پمپ آب فاقد مجوز در شهرستان کوه چنار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در خصوص توقیف کامیون حامل کالای فاقد مجوز گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با مفسدان اقتصادی، ماموران انتظامی کوه چنار حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلر حامل کانتینر مشکوک و جهت بازرسی آن را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۱۳ هزار و ۳۶۰ دستگاه کنترل اتوماتیک پمپ آب فاقد مجوز و مدارک گمرکی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6852773

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