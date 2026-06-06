مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن دیر آماده تحویل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور بازرس کل استان بوشهر، فرماندار، امام جمعه و مدیران استانی اظهار کرد: پروژه ۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان دیر به صورت کامل به پایان رسیده و هم‌اکنون روند تحویل واحدها به متقاضیان در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۵ خانوار نسبت به تکمیل تأسیسات داخلی و دریافت واحدهای خود اقدام کرده‌اند و سایر متقاضیان نیز در مراحل نهایی تحویل قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تقدیر از پیگیری‌های فرماندار شهرستان دیر گفت: حدود هفت میلیارد تومان از مطالبات این پروژه با پیگیری فرمانداری و از محل اعتبارات شورای راهبردی تأمین شده و در حال پیگیری برای مبادله موافقت‌نامه و پرداخت نهایی این اعتبار هستیم.

وی تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز اعتبار مذکور به حساب بنیاد مسکن واریز نشده است، آمادگی داریم در صورت تصویب در شورای اداری، روند تحویل سایر واحدهای باقی‌مانده را بدون وقفه ادامه دهیم.

برومند با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بنیاد مسکن اجرای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن را در سطح استان بر عهده دارد.

وی افزود: مجموع آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی این پروژه‌ها حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است اما تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این طرح‌ها هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: برای جلوگیری از افزایش فشار مالی بر مردم، بخشی از هزینه‌ها از منابع بنیاد مسکن تأمین شده و بخشی نیز به صورت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان مصالح ساختمانی باقی مانده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در استان آماده تحویل است، گفت: بخشی از این واحدها به دلیل عدم تکمیل تأسیسات توسط متقاضیان هنوز تحویل نشده است.

برومند افزود: حدود ۵۰۰ واحد تاکنون به متقاضیان واگذار شده و مابقی نیز با تکمیل مراحل نهایی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن اظهار داشت: واحدهایی که در سال‌های گذشته تکمیل شده‌اند با همان قیمت تمام‌شده به مردم تحویل داده می‌شوند، در حالی که هزینه ساخت در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

لزوم تأمین آسفالت معابر پروژه‌های مسکن

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر یکی از مهم‌ترین مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن را موضوع زیرسازی و آسفالت معابر عنوان کرد و گفت: انتظار داریم فرمانداری و شهرداری‌ها در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل نشود.

وی افزود: بسیاری از متقاضیان توان پرداخت هزینه‌های سنگین آسفالت و آماده‌سازی معابر را ندارند و لازم است این بخش از زیرساخت‌ها با حمایت دستگاه‌های اجرایی تأمین شود.

برومند با اشاره به پروژه ۶۴ واحدی دیر اظهار کرد: بخشی از ساکنان در واحدهای خود مستقر شده‌اند اما آسفالت معابر همچنان نیازمند تکمیل است و انتظار داریم با همکاری شهرداری و فرمانداری این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.

پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت تسهیلات جدید مسکن خبر داد و گفت: متقاضیان واجد شرایط در شهرها و روستاهای استان می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره‌مند شوند.

وی افزود: دولت بخش عمده سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در عمل کمک قابل توجهی برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به شمار می‌رود.

برومند همچنین از پرداخت کمک بلاعوض ۱۵۰ میلیون تومانی از محل حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) برای گروه‌های واجد شرایط خبر داد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه بهسازی روستاها گفت: شهرستان دیر از شهرستان‌های پیشرو استان در اجرای طرح‌های آسفالت معابر روستایی است و امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، طی یک سال آینده بخش عمده معابر باقیمانده نیز آسفالت و ساماندهی شود.