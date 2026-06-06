افتتاح نانوایی سیار و واحد تولید نان صنعتی در شهرستان چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چهارباغ، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای دربانی امام جمعه شهرستان، دکتر البرزی فرماندار شهرستان چهارباغ و جمعی از مسئولین، یک واحد نانوایی سیار در روستای زعفرانیه از توابع بخش رامجین به بهره‌برداری رسید.

این نانوایی با هدف تسهیل دسترسی ساکنان روستاهای منطقه به نان تازه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان راه‌اندازی شده است.

همچنین در ادامه این برنامه، یک واحد تولید نان صنعتی در روستای رمنده نیز افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد تولیدی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثری در تأمین نان و ایجاد فرصت‌های اشتغال در منطقه خواهد داشت.

مسئولان حاضر در این مراسم ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحدها، بر حمایت از طرح‌های تولیدی و خدماتی در راستای توسعه روستاها و افزایش رفاه شهروندان تأکید کردند.